Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены внутри страны. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В правительстве рассчитывают, что ограничения помогут насытить рынок топлива, после чего цены начнут снижаться.

В августе дизельное топливо в России подорожало на 18,5 процента. Июльские цены составляли менее 57 тысяч рублей за тонну, а уже 13 сентября биржевая стоимость дизеля превысила 72 тысячи и установила новый рекорд.

Бензин марки Аи-92 на торгах прошлой недели также обновил ценовой рекорд - его стоимость росла до 68 578 рублей за тонну, а Аи-95 дорожал до 75 915 рублей за тонну.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин 20 сентября анонсировал «радикальные шаги», закрывающие лазейки для серого экспорта топлива.