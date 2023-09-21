Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%

Банк Англии на сентябрьском заседании сохранил ставку на уровне 5,25% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

"На заседании, завершившемся 20 сентября 2023 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов (пять против четырех) проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Четыре члена комиссии предпочли повысить банковскую ставку на 0,25 п.п., до 5,5%", - говорится в сообщении регулятора.

Комитет также единогласно проголосовал за сокращение объема покупок государственных облигаций Великобритании на £100 млрд в течение следующих 12-ти месяцев. В общей сложности объем не должен превысить £658 млрд.

Вплоть до последних дней ожидалось, что Банк Англии вновь - уже в 15-й раз подряд - поднимет учетную ставку, однако прогнозы аналитиков изменились после того, как 20 сентября Национальная статистическая служба Соединенного Королевства сообщила о том, что инфляция в стране по итогам августа снизилась до 6,7% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в июле.

Как сообщает Би-би-си, сегодняшнее решение может говорить о том, что значение учетной ставки достигло своего пика, и Банк Англии не планирует вновь ее повышать.