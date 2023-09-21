Греф рассказал о дефиците специалистов в IT-области

"По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в пять-шесть лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открывающиеся специальные школы подготовки", - отметил он.