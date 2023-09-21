Бизнесу предложили предоставлять налоговый вычет на сумму поддержки СВО

Необходимо внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят применять инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль юрлиц на сумму оказания ими поддержки Вооруженным силам РФ. Соответствующий законопроект опубликован 21 сентября в электронной базе Государственной Думы.

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Соавторами инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За Правду», в том числе ее руководитель Сергей Миронов, первый заместитель председателя Комитета по просвещению Яна Лантратова и заместитель председателя Комитета по экономической политике Михаил Делягин.

В рамках законопроекта предлагается уменьшать налоговый сбор на прибыль предприятий на сумму оказанной ими поддержки армии, финансирования материально-технического обеспечения военных и перечислений некоммерческим организациям на формирование целевого капитала для указанных целей.

При этом предполагается, что региональные акты позволят устанавливать размер вычета, категории налогоплательщиков и объектов основных средств, в отношении которых применяется вычет.