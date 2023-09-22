Стало известно о подготовке кабмином новых мер на рынке топлива

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов Минэнерго заявил, что правительство РФ готовит новые системные меры на рынке топлива, в том числе по налогам, однако они пока обсуждаются. Его слова на заседании в Совете Федерации передает ТАСС.

По словам Рубцова, прорабатываются варианты связанные и с пошлинами, и с налогами, которые позволят сделать их экономическими мерами, не нарушая уже созданную систему.

«Да, мы понимаем, что проблема с точки зрения цен существует. Она в скором времени перестанет быть настолько болезненной и, соответственно, продукт (бензин и дизель) будет поставляться в том числе аграриям по приемлемым ценам в достаточном объеме», — сказал директор департамента нефтегазового комплекса.

До этого первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ был введен бессрочно. По его словам, данная мера должна очень быстро дать эффект, поскольку «прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем» приобретался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и затем вывозился на экспорт. В настоящее время, как отметил Сорокин, такая возможность отсутствует. Данная мера «все прикрывает», указал он.