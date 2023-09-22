Польша втрое увеличила закупку российских удобрений

Статистическое управление Польши сообщало, что страна увеличила закупки российских удобрений в 3,3 раза. Благодаря этому российские компании поднялись с шестого на второе место среди поставщиков, передает РИА Новости.

По данным управления, в июле текущего года польский бизнес приобрел у поставщиков из России удобрений на $20,2 миллиона. При этом объем закупок за аналогичный период прошлого года составлял $6,2 миллиона.

В итоге Россия стала вторым крупнейшим поставщиком этой продукции после Германии, которая поставила удобрений на $22,6 миллиона.

В топ крупнейших партнеров также вошли Литва ($13,5 миллиона), Финляндия ($8,3 миллиона) и Нидерланды ($8,1 миллиона).