«Рынок топлива везде достаточно нестабильный. Определенные проблемы были. Здесь все было понятно — нужно было регулировать этот рынок. Правительство своевременно приняло необходимые меры. Они будут действовать, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.