Донецк и Мариуполь вошли в число городов РФ с самым высоким уровнем дохода

«Да, Донецк и Мариуполь вошли в число городов с самым высоким уровнем дохода, — сказал Селезнев. — Самый же высокий рост доходов мы увидели в следующих городах: Донецк, Сочи, Хабаровск, Луганск, Владивосток, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Севастополь, Уфа и Пермь. Рост реальных доходов в них составил 10% и больше. Рекордсмен Донецк, где они, по нашим оценкам, выросли за 2 года на 48%».