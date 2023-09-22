Донецк и Мариуполь вошли в число городов РФ с самым высоким уровнем дохода
Донецк и Мариуполь вошли в число городов с самым высоким уровнем душевого дохода, при этом Донецк является городом с самым высоким ростом доходов.
Об этом «Российской газете» рассказал доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев. По его словам, подобный результат среди прочего стал следствие вложений, которые делаются бюджетом в улучшение жизни населения и развитие новых территорий государства.
«Да, Донецк и Мариуполь вошли в число городов с самым высоким уровнем дохода, — сказал Селезнев. — Самый же высокий рост доходов мы увидели в следующих городах: Донецк, Сочи, Хабаровск, Луганск, Владивосток, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Севастополь, Уфа и Пермь. Рост реальных доходов в них составил 10% и больше. Рекордсмен Донецк, где они, по нашим оценкам, выросли за 2 года на 48%».
Собеседник издания уточнил, что оценки основаны на проведенных университетом исследованиях потребительской активности и анализе другой доступной статистике по различным аспектам потребительского поведения россиян.
Ранее «Парламентская газета» писала, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2024 года будет увеличен на 18,5%. Отмечается, что вместе с МРОТ с 1 января зарплаты повысятся более чем у 4,5 миллиона человек.