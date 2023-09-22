Лихачев заявил о строительстве «Пакш-2» вопреки критике США, Британии и ЕС
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев США, Британии и Евросоюза (ЕС). Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
«Много летит стрел из Брюсселя, Вашингтона, Лондона в адрес и руководства Венгерской Республики и в адрес самого проекта, но это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе», — отметил Лихачев.
В августе сообщалось, что Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства АЭС «Пакш-2». По словам директора проекта по сооружению АЭС Александра Мертена, подписание «дает зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования».
Ранее в сентябре стало известно, что Венгрия нашла способ уменьшить энергозависимость от РФ — руководство страны планирует перевести работу АЭС «Пакш» с российского на французское ядерное топливо. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе встречи с участниками Венгерского гражданского форума.