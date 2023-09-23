США признали невозможность исключения Китая из цепочки поставок ископаемых

Соединенные Штаты не в состоянии исключить Китай из цепочки поставок важнейших полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономического роста и окружающей среды США Хосе Фернандеса.

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По его словам, Китайская Народная Республика останется главным партнером США, поскольку минералы, о которых идет речь, являются важнейшим компонентом аккумуляторов для транспортных средств.

При этом широкое распространение электромобилей Фернандес назвал центральным принципом Вашингтона в борьбе с изменением климата.

«Мы очень рады работать [с КНР] в этом направлении и закупаем многие полезные ископаемые у китайских компаний. Речь идет о диверсификации», — сказал американский чиновник.

Он добавил, что Соединенные Штаты не намерены решать климатический кризис без участия Китая.

В ноябре прошлого года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что страны ЕС зависят от поставок из КНР для реализации плана по достижению климатической нейтральности еще больше, чем от российских энергоресурсов.