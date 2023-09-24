В Турцию прибыл второй сухогруз с пшеницей с Украины

В Турцию под флагом Палау прибыл сухогруз Aroyat, который является вторым судном, вышедшим с Украины по зерновому коридору. Об этом сообщает France24 со ссылкой на данные сайтов мониторинга морского движения.

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По его информации, вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море, несмотря на предупреждения со стороны России.

Также уточняется, что сухогруз Aroyat под флагом Палау, груженный 17 600 тоннами пшеницы, в пятницу, 22 сентября, направился в Египет из портового города Черноморск.

16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что два грузовых гражданских судна отправились в украинские порты по временному коридору для погрузки зерна и дальнейшей его транспортировки на африканские и азиатские рынки. По его данным, сухогрузы Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность использовать маршрут в порт Черноморска по временному коридору.