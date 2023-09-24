Стало известно об ухудшении экономик пяти европейских стран на фоне СВО

По данным Центрального банка Швейцарии, с февраля прошлого года Европа, в частности, пережила резкий рост цен на энергоносители, нашествие мигрантов, а также значительно тратилась на военные расходы и т.д. Если бы не спецоперация, экономика пяти стран Европы была бы на 0,1-0,7 процентных пункта выше в четвертом квартале прошлого года, а инфляция — ниже на 0,2–0,4 процентных пункта.