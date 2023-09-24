СМИ: дедолларизация мировой экономики вызовет тяжелые последствия для США

Расширение БРИКС и дедолларизация мировой экономики лишат США «глобального лидерства» и приведут к финансовому краху. Об этом пишет аналитик Ребекка Коффлер в колонке для New York Post.

«Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты является основой глобального лидерства Америки», - пишет Коффлер, известная книгой о «секретном плане России по разгрому США».

Видео дня

По словам автора, доллар даёт США «огромное влияние» на формирование международной финансовой политики и заставляет мировое сообщество адаптироваться к экономическим решениям, принимаемым в Вашингтоне, а не наоборот.

Коффлер отмечает, что дедолларизация мировой экономики может иметь опасные последствия для Соединенных Штатов.

Такие страны как Иран и Россия могут «стать невосприимчивыми к санкциям в ответ на плохое геополитическое поведение».

Кроме того, ослабление доллара будет иметь серьёзные последствия в самих США.

Снижение спроса на валюту снизит покупательную способность доллара и подорвет уверенность в его стабильности. В результате более высокие процентные ставки и инфляция нанесут ущерб фондовому рынку и США больше не смогут жить в долг в условиях «огромного федерального дефицита».

По мнению Коффлер, недавний саммит БРИКС показал, что страны блока получили «беспрецедентную возможность заменить доллар на мировых энергетических рынках своей собственной внутренней валютой».

Сейчас в состав БРИКС (Коффлер называет его «антизападным альянсом») входят шесть крупнейших мировых производителей нефти: Саудовская Аравия, Россия, Китай, Бразилия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В объединении состоят и два крупнейших в мире импортера нефти – Китай и Индия.

«Устав от использования Вашингтоном доллара в качестве геополитического, а не экономического инструмента, страны БРИКС наконец разработали собственную стратегию ведения экономической войны. И теперь они могут в любой момент обратить это против нас», - делает вывод Коффлер.