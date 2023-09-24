Экономист назвал последствия массового отказа от доллара

«Если Китай сегодня серьезно уменьшит объем своих золотовалютных резервов в долларах, то США получат меньше возможностей занимать деньги и направлять их на свои цели. То есть для них последствия самые прямые. Ты теряешь доступ к дешевым источникам заимствования. В период кризиса, вероятность которого велика, для США это может оказаться чревато серьезными последствиями», - уточнил экономист.