ЦБ РФ анонсировал презентацию новых банкнот по 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Центробанк РФ проведет в октябре презентацию модернизированных банкнот номиналом в 1 000 и 5 000 рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

"Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные – в духе мировых трендов", – рассказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов. Он отметил, что по сравнению с обновленной купюрой в 100 рублей, банкноты в 1 000 и 5 000 рублей будут иметь больше защитных элементов. По его словам, Гознак уже начал печатать обновленные купюры, так как после презентации ЦБ выдаст банкноты банкам для тестирования оборудования. Белов не стал раскрывать, какие достопримечательности попали на купюры, но заявил, что банкноты сохранят свою цветовую палитру.