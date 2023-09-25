Решетников дал прогноз по инфляции в России в 2024 году

«Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — цитирует его ТАСС.