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Решетников дал прогноз по инфляции в России в 2024 году

Министр экономического развития России Максим Решетников дал прогноз по инфляции в стране в 2024 году.

Соответствующие оценки он высказал в ходе выступления в Совете Федерации.

«Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — цитирует его ТАСС.

Ранее ЦБ России спрогнозировал повышение годовой инфляции в ближайшие месяцы.

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