СМИ: запрет России на экспорт топлива скажется на Грузии и Турции

Власти России 21 сентября ввели временный запрет на экспорт бензина и дизеля. Из-за этого у Грузии, Турции и Бразилии могут возникнуть трудности с закупкой нефтепродуктов. Об этом в беседе с РБК заявил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, Грузии будет труднее всех заместить поставки российского топлива. Он отметил, что лишь за первое полугодие текущего года эта страна импортировала 554,2 тыс. тонн нефтепродуктов. На российское топливо пришлось 81,1%.

Виктор Катона, являющийся экспертом аналитического агентства Kpler, заявил, что проблемы возникнут и у Турции. За текущий год эта страна резко нарастила закупки российского дизтоплива, чтобы удовлетворить нужды внутреннего рынка, так как собственный дизель шел на экспорт. Теперь Турция будет вынуждена пересмотреть этот механизм и больше топлива оставлять в стране.

В материале указано, что из-за введения данной меры, цены на дизель в Европе на бирже ICE увеличились на 4,5%, превысив 1 000 долларов за тонну.

Митрахович полагает, что следствием этого решения может стать дальнейший рост стоимости дизеля на европейском рынке.