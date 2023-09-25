В России ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ

Выдвинутое властями Молдавии условие мирного соглашения, согласно которому Россия должна простить стране долги за газ, не отвечает интересам Москвы и не предполагает финансовую выгоду для «Газпрома». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«В этой схеме я не вижу финансовой заинтересованности "Газпрома". В таком контексте мировое соглашения маловероятно. Конечно, без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны "Газпрому" и будут увеличивать его прибыль, нет никакого интереса к такому подходу. Молдавия должна выплатить свои долги, ведь самый дешевый газ, который она может получить, – это поставки "Газпрома"», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, и стороны могут рассмотреть разные подходы к разрешению конфликта, однако при условии выплаты Молдавией долгов перед Россией.

«Возможности для диалога есть, главное, чтобы власти Молдавии понимали, что платить в любом случае будет нужно», — добавил депутат.

Ранее власти Молдавии предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Соответствующее мировое соглашение вместе с результатами аудиторской оценки Кишинев направил «Молдовагазу».