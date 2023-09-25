Гендиректор "Росчайкофе" опроверг введение запрета на экспорт кофе из Эфиопии

Гендиректор "Росчайкофе" Чантурия опроверг введение запрета на экспорт кофе из Эфиопии
Запрет Эфиопии на экспорт кофе не касается промышленных поставок - ограничения действуют только в отношении авиаперевозок частными лицами, пояснил "РГ" генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
При этом, по словам эксперта, такой запрет в Эфиопии действует очень давно. Никаких дополнительных запретов Эфиопия не вводила.
"Страна фактически живет за счет промышленного экспорта кофе - она не могла ввести запрет на него. Посольство в России в Аддис-Абебе просто напомнило о существовании этого правила для иностранных туристов. Ничего не изменилось", - утверждает он.
Ранее о запрете экспорта кофе сообщило посольство РФ в Эфиопии в своем Telegram-канале.
"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", - сказано в сообщении.