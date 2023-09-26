ЦБ может передать функцию хранения своей наличности банкам
Центробанк обсуждает идею передать функцию хранения своей наличности коммерческим банкам. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.
Российский регулятор начал активно размещать в хранилищах кредитных организаций собственные запасы наличных в 2022 году, разрешая их использовать для обслуживания клиентов.
«Мы видели всплески спроса на наличные как в пандемию, так и в прошлом году. И никто от таких колебаний не застрахован. Использование большого количества подразделений кредитных организаций, которые будут хранить наличность, позволит нам более оперативно реагировать на ситуацию и удовлетворять спрос на наличные», — сказал Сергей Белов.
В прошлом году спрос на наличные среди россиян иссяк только спустя месяц после объявления о мобилизации: за это время граждане сняли почти 1 трлн рублей. В конце июня текущего года, на фоне новостей о мятеже ЧВК «Вагнер», спрос на наличные среди населения, по оценке ЦБ РФ, составил 100 млрд рублей. Рекорд по снятию наличности был поставлен через день после объявления спецоперации на Украине — 25 февраля 2022 года: тогда объем наличных в обращении вырос сразу на 1,4 трлн рублей.
По словам зампреда ЦБ, регулятор рассчитывает объем наличных денег, который планирует передать на хранение в банки, исходя из средних показателей без пиковых нагрузок.
«В Банке России мы храним деньги с большим запасом, чтобы покрывать потребность в наличных. А у кредитных организаций своих запасов может не хватить. Это критичный момент в ситуациях повышенного спроса, когда важно не допустить сбоев и не подорвать доверие людей к финансовой системе», — объяснил Сергей Белов.
По мнению Белова, данная практика также позволяет кредитным организациям сократить транспортные расходы и затраты, которые связаны со сдачей и получением наличных в Банке России, а также позволяет им более гибко управлять собственной ликвидностью.
Сергей Белов рассказал, что в мировой практике есть централизованные модели, когда всё хранение наличных находится в руках регулятора, есть децентрализованные, когда этим занимаются только банки, а есть смешанные, отметил Сергей Белов. По его словам, в России сейчас эта модель носит смешанный характер, но далее регулятору нужно будет определиться, «к какой модели нужно прийти в перспективе».
«Нужно взвесить — или все отдать в банки, или, напротив, полностью вернуть функцию хранения наличных денег регулятору. Мы пока исходим из того, чтобы передать часть наличности в коммерческие банки», — считает Белов.
По данным «Известий», передача функции хранения наличности в банки может потребовать новых нормативных изменений, она также приведет к сокращению расчетной сети Банка России, то есть уменьшению количества точек, где обслуживаются наличные деньги.
«Учитывая, что объем наличных денег растет год от года последние пять лет, в будущем банки будут вынуждены доставлять деньги из удаленных точек, а это может стать для них нерентабельным», — считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Действующая стратегия развития системы наличного денежного обращения (НДО) на 2021–2025 годы предусматривает возможность хранения налички в коммерческих банках. На 1 сентября 2023 года, по данным Банка России, эту модель полноценно используют четыре банка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, в 83 подразделениях которых хранятся наличные деньги.
Как пишут «Известия» со ссылкой на документы ЦБ, в целях минимизации операционных и иных рисков к работе с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, будут допускаться только кредитные организации, удовлетворяющие определенным требованиям:
- обладающие собственными средствами в сумме не менее 130 млрд рублей;
- отнесенные по степени финансовой устойчивости к квалификационной группе 2 и выше или имеющие кредитный рейтинг не ниже АА(RU) по национальной рейтинговой шкале АКРА (АО) или ruAA по национальной рейтинговой шкале АО «Эксперт РА».