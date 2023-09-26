Япония может потерять место второго крупнейшего акционера МВФ

Япония впервые за 30 лет может потерять место второго по величине инвестиций акционера Международного валютного фонда (МВФ) после реформы квот, пишет агентство Kyodo.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил о необходимости реформировать систему квот в организации до конца 2023 года, чтобы расширить представительство развивающихся стран в руководящем составе Всемирного банка и МВФ.

Квоты определяют число голосов, которые получает страна-участница при принятии решений в МВФ. Именно они определяют размер обязательных инвестиций государства в МВФ. Квоты выражаются в специальных правах заимствования (СДР) — страна получает один голос на 100 000 СДР плюс базовые голоса, число которых одинаково для всех стран.

Японию, скорее всего, обгонят Китай и Германия, пишет издание. Причина — медленный экономический рост Японии и падение курса иены по отношению к доллару США. По оценкам японских чиновников, страна займет четвертое место. Правительство Японии поддержало идею увеличения капитальных ресурсов МВФ в ходе закрытых переговоров, но, по информации Kyodo, оно настаивает на сохранении текущего соотношения квот для участников МВФ. Такой же позиции придерживаются чиновники в США.

МВФ обычно пересматривает свои квоты не реже одного раза в пять лет. Последний раз фонд увеличивал размер капитала в 2010 году. Нынешний план по увеличению финансирования направлен на помощь развивающимся странам, страдающим от нехватки денег из-за пандемии коронавируса и других проблем.