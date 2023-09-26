В экономике Германии возникли проблемы после диверсий на «Северных потоках»

Глава комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст признал, что после терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» происходит деиндустриализация экономики Германии. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции сочли взрывы диверсией и начали расследования, отказав России в участии в нем.

Диверсии на российских газопроводах обернулись для экономики Германии «грандиозным подрывом» и падением уровня жизни, считают в стране.

«Немецкая торгово-промышленная палата проводила опрос, в котором приняли участие 3,5 тыс. компаний. И очень многие сказали, что собираются сократить производство здесь, в Германии, или перенести его в другую страну, где цены ниже», — отметил Клаус Эрнст.

При этом журналист «Известий» напомнил слова посла России в Германии Сергея Нечаева, который призывал к прозрачности расследования подрывов газопроводов.

«Факт остается фактом: все, что мы имеем на сегодняшний день, это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ, призванные отвести подозрение от истинных виновников», — отмечал Нечаев.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин.