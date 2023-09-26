В Европарламенте предрекли крах экономики в случае расширения ЕС

Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что текущая экономическая модель Евросоюза потерпит крах при расширении блока. Об этом пишет газета The Guardian.

"Текущая экономическая модель не выживет с 32 или 33 членами. Но именно сейчас нам нужно это обсуждать, как мы уже начали в парламенте", - подчеркнула Метсола.

Она предложила предоставлять некоторым странам преимущества еще до полноценного членства в ЕС. Например, снять ряд торговых барьеров.

Говоря об Украине, Метсола отметила, что "ничего не исключается", в частности, предоставление Киеву доступа к внутренним рынкам ЕС до возможного присоединения к блоку.