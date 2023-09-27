Польша обсудит с Украиной отзыв иска в ВТО из-за эмбарго на зерно

Польская сторона намерена обсудить с украинскими партнерами отзыв поданной Киевом жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения Варшавы запретить ввоз зерна с Украины на польскую территорию. Об этом заявил на брифинге министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

По его словам, он "будет обсуждать с министром экономики Украины этот вопрос, чтобы обдумать отзыв иска".

"Мы все хотим искать долгосрочные решения", - указал министр, назвав жалобу "занозой", которую нужно устранить.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере.