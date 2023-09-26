В JPMorgan сказали,  готов ли мир к подъему ставок ФРС до 7%

Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон считает, что мир, вероятно, не готов к тому, чтобы процентные ставки в США находились на уровне 7%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Times of India.

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По словам главы компании, сначала процентные ставки дошли до нуля. На повышение до 2% почти никто не обратил внимания, добавил он.

Даймон также заявил, что повышение от 0% до 5% «некоторых застало врасплох, но никто бы не стал отрицать, что 5% реальны».

Он усомнился в том, что «мир готов к 7%».

«Я спрашиваю людей в деловых кругах, готовы ли они к чему-то вроде 7%. Худший случай – это 7% со стагфляцией. Если у них снизятся объемы [продаж], а ставки повысятся, система окажется в стрессовой ситуации», – отметил глава JPMorgan Chase & Co.

Он также заявил, что компания призывает клиентов быть готовыми к такой ситуации.

На прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года – 5,25-5,5% годовых.