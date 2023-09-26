В Китае обвинили ЕС в торговом протекционизме

Китайский министр коммерции Ван Вэньтао обвинил Евросоюз в торговом протекционизме из-за ситуации вокруг китайских электромобилей. Об этом сообщается на сайте министерства.

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С таким заявлением министр выступил на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Ван заявил, что в Китае обеспокоены решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей. Министр назвал действия против электрокаров из КНР «актом торгового протекционизма».

Ван объяснил быстрое развитие сферы электромобилей в Китае инновационными разработками, свободной конкуренцией и полноценной промышленной системой.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале расследования, касающегося масштабных государственных субсидий, которые КНР выделяет своим производителям электромобилей. В ЕК подчеркнули, что эти субсидии дают китайским компаниям «искусственное» ценовое преимущество на рынке Евросоюза.