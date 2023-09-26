В Китае обвинили ЕС в торговом протекционизме
Китайский министр коммерции Ван Вэньтао обвинил Евросоюз в торговом протекционизме из-за ситуации вокруг китайских электромобилей. Об этом сообщается на сайте министерства.
С таким заявлением министр выступил на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
Ван заявил, что в Китае обеспокоены решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей. Министр назвал действия против электрокаров из КНР «актом торгового протекционизма».
Ван объяснил быстрое развитие сферы электромобилей в Китае инновационными разработками, свободной конкуренцией и полноценной промышленной системой.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале расследования, касающегося масштабных государственных субсидий, которые КНР выделяет своим производителям электромобилей. В ЕК подчеркнули, что эти субсидии дают китайским компаниям «искусственное» ценовое преимущество на рынке Евросоюза.
Если по итогам расследования ЕК обнаружит нарушения торговых правил со стороны Китая, она введет повышенные таможенные пошлины на китайские электрокары.