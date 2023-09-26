Египет закупит миллион тонн российской пшеницы

Египет собирается закупить 1 млн тонн российской пшеницы, соответствующие переговоры ведут власти стран в рамках межправительственного соглашения. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры ведутся о поставках в текущем сезоне. В то же время собеседники сказали, что степень близости стран к заключению договоренностей неясна.

Первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави 23 сентября заявил, что правительство страны опровергло информацию об отказе Каира от российской пшеницы. Он подчеркнул, что торговые отношения между Египтом и Российской Федерацией идут гладко.

21 сентября Bloomberg сообщило, что Египет закупит почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как Россия заблокировала поставки.