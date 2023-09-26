Для продающих туры в Белоруссию туроператоров обнулят НДС

"Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, а также приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения", - говорится в сообщении.