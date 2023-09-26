$96.24+0.09101.99-0.26

Россия планирует обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию

Россия в ближайшее время планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию. Такие компании планируется приравнять к операторам внутреннего туризма, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.

Для продающих туры в Белоруссию туроператоров обнулят НДС
© РИА Новости

"Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, а также приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения", - говорится в сообщении.