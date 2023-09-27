Путин оценил ситуацию на топливном рынке России

"Мы же знаем, из-за чего это [рост цен на топливо] происходит. И в связи с ценами на нефть понимали же, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы - свою, правительство должно делать другую работу", - отметил Путин. По его словам, такая работа должна быть согласована с компаниями, но у властей "задачи другие".