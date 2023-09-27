Путин оценил ситуацию на топливном рынке России

Путин поручил правительству "плотнее работать" с компаниями по стабилизации цен на топливо
Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить работу с компаниями, чтобы те понимали свою ответственность за ситуацию с ценами на топливном рынке. Такую задачу глава государства поставил на совещании с членами кабмина.
"Мы же знаем, из-за чего это [рост цен на топливо] происходит. И в связи с ценами на нефть понимали же, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы - свою, правительство должно делать другую работу", - отметил Путин. По его словам, такая работа должна быть согласована с компаниями, но у властей "задачи другие".
Президент обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель продолжается.
"Поэтому будем рассчитывать, что предлагаемые [кабмином] меры сработают, но с компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул Путин.