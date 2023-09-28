Расходы бюджета РФ на льготную и семейную ипотеку вырастут в 4 раза

Расходы казны на льготную и семейную ипотеку вырастут в четыре раза
Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024 году возрастут почти в четыре раза со 119,4 млрд рублей, запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд рублей. Как сообщают «Ведомости», это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024–2026 годы. По сравнению с 2023 годом, сумма вырастет втрое – расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд рублей.
Расходы по льготной и семейной ипотеке в федеральном бюджете формируются за счет предоставления субсидии оператору программ Дом.РФ. Затем институт развития возмещает банкам недополученные доходы по жилищным кредитам, выданным по сниженной ставке (по льготной она составляет не более 8%, по семейной – не более 6%). Государство субсидирует ставку до ключевой, увеличенной на 2–5 процентных пункта (п.п.) в зависимости от программы.
В действующем бюджете субсидия Дом.РФ по льготной ипотеке составляет в 2023 году 73,2 млрд рублей, в 2024 году – 46,5 млрд рублей, в 2025 году – 34,4 млрд рублей. По семейной программе – 77,7 млрд рублей в 2023 году, 72,9 млрд рублей в 2024 году, 58,1 млрд рублей в 2025 году. В проекте бюджета на 2024–2026 годы расходы по льготной программе в следующем году увеличиваются на 183 млрд до 230 млрд рублей, в 2025 году – на 68,1 млрд до 102,5 млрд рублей. По семейной ипотеке траты вырастут в следующем году на 150,9 млрд до 223,8 млрд рублей, в 2025 году – на 65,7 млрд до 123,8 млрд рублей.
Рост расходов из бюджета на реализацию льготных ипотечных программ связан с необходимостью компенсировать банкам разницу между величиной процента по льготной ипотеке и ключевой ставкой, которая была увеличена на заседаниях ЦБ в августе (с 8,5% до 12%) и сентябре (с 12% до 13%), отметил представитель Минстроя.
Ипотечные программы с господдержкой были разработаны как временная мера для повышения доступности жилья для граждан и показали свою эффективность, напомнил собеседник. Сейчас Минстрой совместно с профильными ведомствами осуществляет мониторинг рынка жилищного ипотечного кредитования в складывающихся социально-экономических условиях, чтобы к моменту завершения основных программ выработать консолидированную позицию по дальнейшим подходам к их развитию, сообщил представитель министерства.
На рост расходов бюджета помимо повышения ключевой ставки влияет и рост выдач ипотечных кредитов, указывает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, из-за высокой разницы между рыночными и льготными ипотечными ставками вырастет спрос на первичном рынке.
Ранее ЦБ и правительство предприняли ряд мер по охлаждению рынка ипотечного кредитования: были повышены макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам, увеличены требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке с 15% до 20%, а также сокращены субсидии банкам на 0,5 п. п. до 2 п. п. на ипотеку с господдержкой. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор также хотел бы расширить способы воздействия на рынок, например – с помощью количественных лимитов на выдачу ипотеки.
Предпринятые меры уже приводят к росту ставок по льготным программам, однако охлаждения спроса на рынке пока не произошло, указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, основной эффект от принятых мер будет заметен в следующем году. ЦБ ожидает замедления темпов прироста ипотечного кредитования до 7–12% против ожидаемых 15–19% по итогам текущего года, напоминает он.
При текущем уровне рыночных ставок ипотека может существовать только за счет льготных программ, указывает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Ставки по рыночной ипотеке после повышения ключевой стали фактически запретительными, особенно учитывая завышенную стоимость недвижимости и в среднем высокую закредитованность граждан», – констатирует он. Таким образом, несмотря на то что льготные программы во многом и привели рынок к его текущему перегретому состоянию, их будут поддерживать, чтобы избежать полной заморозки.