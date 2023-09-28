Расходы бюджета РФ на льготную и семейную ипотеку вырастут в 4 раза

Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024 году возрастут почти в четыре раза со 119,4 млрд рублей, запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд рублей. Как сообщают «Ведомости», это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024–2026 годы. По сравнению с 2023 годом, сумма вырастет втрое – расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд рублей.

Расходы по льготной и семейной ипотеке в федеральном бюджете формируются за счет предоставления субсидии оператору программ Дом.РФ. Затем институт развития возмещает банкам недополученные доходы по жилищным кредитам, выданным по сниженной ставке (по льготной она составляет не более 8%, по семейной – не более 6%). Государство субсидирует ставку до ключевой, увеличенной на 2–5 процентных пункта (п.п.) в зависимости от программы.

Видео дня

В действующем бюджете субсидия Дом.РФ по льготной ипотеке составляет в 2023 году 73,2 млрд рублей, в 2024 году – 46,5 млрд рублей, в 2025 году – 34,4 млрд рублей. По семейной программе – 77,7 млрд рублей в 2023 году, 72,9 млрд рублей в 2024 году, 58,1 млрд рублей в 2025 году. В проекте бюджета на 2024–2026 годы расходы по льготной программе в следующем году увеличиваются на 183 млрд до 230 млрд рублей, в 2025 году – на 68,1 млрд до 102,5 млрд рублей. По семейной ипотеке траты вырастут в следующем году на 150,9 млрд до 223,8 млрд рублей, в 2025 году – на 65,7 млрд до 123,8 млрд рублей.

Рост расходов из бюджета на реализацию льготных ипотечных программ связан с необходимостью компенсировать банкам разницу между величиной процента по льготной ипотеке и ключевой ставкой, которая была увеличена на заседаниях ЦБ в августе (с 8,5% до 12%) и сентябре (с 12% до 13%), отметил представитель Минстроя.

Ипотечные программы с господдержкой были разработаны как временная мера для повышения доступности жилья для граждан и показали свою эффективность, напомнил собеседник. Сейчас Минстрой совместно с профильными ведомствами осуществляет мониторинг рынка жилищного ипотечного кредитования в складывающихся социально-экономических условиях, чтобы к моменту завершения основных программ выработать консолидированную позицию по дальнейшим подходам к их развитию, сообщил представитель министерства.

На рост расходов бюджета помимо повышения ключевой ставки влияет и рост выдач ипотечных кредитов, указывает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, из-за высокой разницы между рыночными и льготными ипотечными ставками вырастет спрос на первичном рынке.

Ранее ЦБ и правительство предприняли ряд мер по охлаждению рынка ипотечного кредитования: были повышены макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам, увеличены требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке с 15% до 20%, а также сокращены субсидии банкам на 0,5 п. п. до 2 п. п. на ипотеку с господдержкой. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор также хотел бы расширить способы воздействия на рынок, например – с помощью количественных лимитов на выдачу ипотеки.

Предпринятые меры уже приводят к росту ставок по льготным программам, однако охлаждения спроса на рынке пока не произошло, указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, основной эффект от принятых мер будет заметен в следующем году. ЦБ ожидает замедления темпов прироста ипотечного кредитования до 7–12% против ожидаемых 15–19% по итогам текущего года, напоминает он.