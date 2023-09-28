"Если мы говорим об урезании бюджета, у нас наоборот бюджет движется как в ролике - вперед, растет. В следующем году 36,6 трлн рублей бюджет. Нормальный, здоровый бюджет... Никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. То, что вы называете секвестром - это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты", - сказал Силуанов.