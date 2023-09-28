"Это и заложило экономическую мотивацию для "серого" экспорта, так как цены на экспортируемое топливо оставались все равно выше, чем на внутреннем рынке. Принятая правительством мера уже показала свой эффект. За минувшую неделю биржевые цены снизились в среднем на 20% по автомобильному бензину и на 16% - по дизелю", - сказал он.



"Мы ожидаем дальнейшую стабилизацию рынка и снижение цен в мелкооптовом и розничном сегментах. Нефтяным компаниям даны соответствующие рекомендации по ускоренному переносу падения опта в мелкий опт", - отметил министр.