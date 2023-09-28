В Минфине Украины назвали сумму госдолга страны

Госдолг Украины в августе увеличился на $1 млрд и достиг почти $133,9 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минфин.

© Газета.Ru

По его информации, внешний долг достигает почти 70% от общей суммы. В конце августа ведомство сообщило, что госдолг Украины превысил $132 млрд, за июль он вырос на $4 млрд.

Государственный долг Украины в 2024 году превысит 100% от ВВП, сообщил 26 сентября Telegram-канал Klymenko Time. Бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может увеличиться до рекордных $173 млрд.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП. По оценке МВФ, в 2024 году он составит 98,6% ВВП, а в 2025 году — 100,7% ВВП. После 2025 года фонд ожидает снижения уровеня государственного долга Украины. По прогнозам МВФ, в 2026 году госдолг составит 99,5% ВВП, в 2027 году — 98,4% ВВП. В прошлом году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.