Названы основные риски внедрения ИИ на финрынке

Статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в ходе двадцатого Международного банковского форума рассказал об основных рисках внедрения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Так, по его словам, среди них – конкуренция, передает агентство «Прайм».

Заместитель председателя обратил внимание на то, что ИИ требует крупных инвестиций в вычислительные мощности, инфраструктуру обработки данных, подготовку профессиональных кадров. На этом фоне риски монополизации крупными игроками технологий на основе ИИ увеличиваются, добавил статс-секретарь.

Другим риском, как указал он, является доступ к данным, которые используются для обучения искусственного интеллекта. Гузнов отметил, что вопросы утечки, фальсификации этих данных, «не снимаются, и закрытых моделей вроде как нет».

Он также заявил, что одной из наиболее серьезных проблем все же является проблема объяснимости алгоритмов, определение основных факторов, лежащих в основе рекомендаций, которые выдает модель ИИ.