Названы основные риски внедрения ИИ на финрынке
Статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в ходе двадцатого Международного банковского форума рассказал об основных рисках внедрения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Так, по его словам, среди них – конкуренция, передает агентство «Прайм».
Заместитель председателя обратил внимание на то, что ИИ требует крупных инвестиций в вычислительные мощности, инфраструктуру обработки данных, подготовку профессиональных кадров. На этом фоне риски монополизации крупными игроками технологий на основе ИИ увеличиваются, добавил статс-секретарь.
Другим риском, как указал он, является доступ к данным, которые используются для обучения искусственного интеллекта. Гузнов отметил, что вопросы утечки, фальсификации этих данных, «не снимаются, и закрытых моделей вроде как нет».
Он также заявил, что одной из наиболее серьезных проблем все же является проблема объяснимости алгоритмов, определение основных факторов, лежащих в основе рекомендаций, которые выдает модель ИИ.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор может начать регулировать использование искусственного интеллекта (ИИ) финансовым сектором. По ее словам, до конца года он планирует выпустить консультативный доклад по этому поводу, а в течение 2024-го обсудить его с участниками рынка и выработать подходы.