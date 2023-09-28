Страны БРИКС обсудят создание альтернативы SWIFT

«Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений — СПФС, у коллег — партнеров из Китая есть своя система. У стран БРИКС тоже — или создаются, или имеются свои системы. Пока этот вопрос стоит в качестве темы для обсуждения на уровне денежных властей и финансовых ведомств стран БРИКС, и в 2024 году будет одним из вопросов повестки заседания этой организации», — сказал он.