Эстония предложила ЕС ввести полный запрет на транзит товаров в Россию

Правительство Эстонии одобрило в качестве предложения по двенадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза введение полного запрета на транзит товаров в Россию. Об этом со ссылкой на заявление МИД страны пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заметил, что необходимо продолжать ужесточать санкции против России и усложнять их обход.

«Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций», - заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

В частности, по его словам, санкции должны включать в себя запрет на транзит ряда товаров, резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей, подтверждение того, что ЕС будет замораживать российские активы до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб от военных действий в ходе украинского конфликта, пишет «Интерфакс».

«Правительство утвердило позицию Эстонии относительно 12-го пакета санкций Евросоюза, для чего мы немедленно начнем искать поддержку среди стран-членов Евросоюза и партнеров-единомышленников», - заметил он.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас выступила с предложением к соседним с Россией странам ввести торговое эмбарго. Несмотря на то, что ни Польша, ни Литва, ни Латвия, ни Финляндия пока не поддержали данное предложение, Кая Каллас заявила, что намерена обсудить вопрос введения эмбарго с новым финским премьер-министром Петтери Орпо.