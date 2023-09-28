Власти ЕС заявили о нежелании ввязываться в торговую войну с Китаем

Власти Евросоюза не хотят ввязываться в торговую войну с Китаем. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит Bloomberg.

Как уточнил глава европейской дипломатии, главной задачей блока на ближайшее время станет достижение баланса в торговых отношениях с Китаем с целью «устранения критических уязвимостей», включая зависимость ЕС от поставок различных видов технологической продукции из азиатского государства.

«Никогда не бывает хорошо, когда ты так зависим от одной страны», — заключил Мишель.

Одним из поводов для разногласий между властями ЕС и КНР стало проведение Евросоюзом расследования по вопросам госсубсидий в отношении китайских электромобилей. В ЕС объяснили проведение расследования необходимостью защиты национальных интересов. В Китае назвали подобный шаг европейских чиновников «неприкрытым актом протекционизма», который в дальнейшем может негативным образом повлиять на стабильность глобальных цепочек автопоставок.