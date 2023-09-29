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Конгрессмены США не смогли утвердить продление финансирования правительства до 31 октября

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, не смогла утвердить проект финансирования работы правительства страны до 31 октября, против которого выступали Сенат и Белый дом. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Конгрессмены США не смогли утвердить продление финансирования правительства
© globallookpress.com

Против инициативы проголосовали 232 конгрессмена (все демократы и 21 республиканец), ее поддержали 198 республиканцев.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Шатдаун может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм.

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