Яцкин напомнил об острых проблемах шерстяной отрасли

В Ставропольском крае состоялось выездное заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, посвященное мерам по развитию производства и переработки шерсти в России. Мероприятие провел первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, сообщили в Совфеде.

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Сенатор напомнил, что в июле на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко поднимался вопрос о необходимости создания полного цикла переработки шерсти от первичного сбора до производства готовых изделий и совершенствования таможенно-тарифного регулирования. По итогам обсуждения Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Федеральной таможенной службе поручили до 1 ноября проработать с участием субъектов предложения Совфеда.

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В ходе выступления Яцкин остановился на острых проблемах отрасли, в частности, на нехватке качественного сырья. На рынке наблюдается острый дефицит тонкорунной шерсти, вместо нее для селекции используются грубошерстные породы мясного направления. Применяются устаревшие способы маркировки, что приводит к засорению сырья гудроном, масляной краской и полипропиленом. Отсутствует инфраструктура для первичной подготовки и переработки шерсти.

«Формат сегодняшнего мероприятия даст возможность найти подходы и законодательные решения, на возрождение шерстяного производства», — отметил Яцкин.

Замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров и замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев отчитались о деятельности в решении вопросов развития отрасли, в том числе по поставке предприятиям спецоборудования, обеспечению баланса импорта и экспорта продукции. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава правительства Карачаево-Черкесии Марат Аргунов поделились опытом регионов в сфере переработки шерсти и высказали предложения по ее развитию.

Председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных считает важным сбалансировать интересы сельхозпроизводителей и переработчиков шерсти, оценить фактическую потребность отрасли. При этом необходимо обеспечить заказами не только крупные предприятия, но и малые формы хозяйствования, для которых это занятие является традиционным и могло бы дать стабильный доход.

Андрей Яцкин убежден, что подобные встречи дают возможность найти подходы и законодательные решения, направленные на возрождение шерстяного производства.