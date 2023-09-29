Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

Правительство России внесло в Госдму проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Законопроект впервые направлен полностью в электронном виде. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«При формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом», — говорится в сообщении.

Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

Согласно проекту бюджета, доходы прогнозируются на уровне 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году. Расходы ожидаются в 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году. 4,4 трлн рублей планируется направить на единые пособия семьям с детьми, более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения, еще около 1,6 трлн рублей — на выплату маткапитала.

Более 1 трлн рублей уйдет на лекарственное обеспечение, от 200 млрд рублей — на развитие первичного звена здравоохранения, 430 млрд рублей на медпомощь онкобольным, 27 млрд — больным сахарным диабетом. За три года 111 млрд рублей на создание новых мест в школах. Более 947 млрд рублей планируется направить на поддержку промышленности гражданского назначения, от 67 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.