Путин заявил о необходимости изменений в международной финансовой системе

Современная финансовая система в мире сосредоточена на обслуживании интересов «золотого миллиарда» и это необходимо менять. Такое заявление сделал во время выступления на парламентской конференции Россия — Латинская Америка президент РФ Владимир Путин.

«Современные финансовые и кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда. И над этим, безусловно, надо думать», — сказал он.

При этом, по словам Путина, развивающие страны должны платить «оброк», который представлен в виде их кредитных обязательств.

«Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере», — отметил он.