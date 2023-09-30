Южная Корея через США оказала помощь украинским фермерам

Южная Корея с помощью Вашингтона передала Украине удобрения для поддержки местных фермеров. В сумме Южная Корея потратила на удобрения для Киева 5 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство США по международному развитию (USAID).

Как говорится в заявлении, Соединенные Штаты в партнерстве с республикой Корея доставили на Украину удобрений на сумму 5 миллионов долларов. Министерство иностранных дел Южной Кореи передало их безвозмездно для поддержки фермеров на Украине.

Ранее руководитель USAID Саманта Пауэр в ходе своего рабочего визита в Одессу объявила о дополнительной поддержке сельского хозяйства на Украине со стороны Вашингтона в размере 250 миллионов долларов. Общий объем помощи от лица США в результате достиг 350 миллионов долларов. Кроме того, Киев также получил по линии USAID помощь в размере 250 миллионов долларов от частного сектора, доноров и международных организаций.