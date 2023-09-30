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Эксперт спрогнозировал срок снижения ключевой ставки ЦБ

Банк России сможет снизить ключевую ставку не ранее второго квартала 2024 года. Так считает первый зампредседателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Кирилл Лёвин, передаёт ТАСС.

Эксперт спрогнозировал срок снижения ключевой ставки ЦБ
©  РИА Новости

В кулуарах ХХ Международного банковского форума Лёвин рассказал, что его прогноз основан на ряде условий: отсутствии внешних шоков, негативных предпосылок для давления на рубль и потребительские цены.

«Ожидаем, что Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки не ранее II квартала следующего года», – сказал представитель РСХБ.

Лёвин допустил, что Центробанк до конца года может повысить ставку примерно на 1 п.п. Это может произойти во время двух ближайших заседаний ЦБ.

Эксперт также дал прогноз уровню инфляции. При сохранении недельной инфляции в диапазоне 0,15%-0,18% в декабре инфляция достигнет 6,6-7,0%. Это соответствует базовому сценарию (верхняя граница) сентябрьского прогноза ЦБ РФ.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что снижать ставку можно будет по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%.

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