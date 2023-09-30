Эксперт спрогнозировал срок снижения ключевой ставки ЦБ
Банк России сможет снизить ключевую ставку не ранее второго квартала 2024 года. Так считает первый зампредседателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Кирилл Лёвин, передаёт ТАСС.
В кулуарах ХХ Международного банковского форума Лёвин рассказал, что его прогноз основан на ряде условий: отсутствии внешних шоков, негативных предпосылок для давления на рубль и потребительские цены.
«Ожидаем, что Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки не ранее II квартала следующего года», – сказал представитель РСХБ.
Лёвин допустил, что Центробанк до конца года может повысить ставку примерно на 1 п.п. Это может произойти во время двух ближайших заседаний ЦБ.
Эксперт также дал прогноз уровню инфляции. При сохранении недельной инфляции в диапазоне 0,15%-0,18% в декабре инфляция достигнет 6,6-7,0%. Это соответствует базовому сценарию (верхняя граница) сентябрьского прогноза ЦБ РФ.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что снижать ставку можно будет по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%.