В Германии признали, что на терминалы может поступать СПГ из России

В Германию может поступать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на провозглашенный отказ от его закупок. Об этом заявил глава германского концерна Uniper Майкл Льюис, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Rheinische Post.

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Льюис сказал, что Россия по-прежнему продает СПГ на мировом рынке, а это означает, что вследствие перекупок этот газ может попадать в ФРГ.

«Участники оптовой торговли, то есть и мы, не всегда знают, какое происхождение имеет закупаемый газ», – заявил Льюис.

Глава концерна считает, что Германия лучше подготовлена к зиме, нежели год назад, учитывая наполненность ее ПХГ на 95%. Однако риски сохраняются из-за возможной холодной погоды и роста экономики КНР, который может привести к дефициту топлива в Европе. При этом даже небольшие нарушения могут вызвать скачок цен.

Концерн Uniper с лета 2022 года не получает газ из России. В результате за 2022 год компания получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности в размере €19,1 млрд.