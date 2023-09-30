Европу предупредили о последствиях борьбы России с санкциями

«Россия играет в долгую игру. Они так всегда делают. У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», — подчеркнул он.