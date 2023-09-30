Европу предупредили о последствиях борьбы России с санкциями
Преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси прокомментировал действия России против санкций, направленных в ее сторону. Об этом он высказался в интервью изданию Express.
Росси предупредили Европу о последствиях борьбы России с санкциями и допустил, что Москва взорвет Запад изнутри стратегией противостояния этим мерам.
«Россия играет в долгую игру. Они так всегда делают. У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что спустя порядка 600 дней после начала конфликта на Украине жители европейских стран стали чувствовать экономическую усталость. К этому привели рост стоимости жизни, который связан с вводом ограничительных мер и военными действиями.
Ранее в США назвали санкции против России провалом. С таким мнением выступил американский политолог Джон Миршаймер.