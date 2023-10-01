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Делегация МВФ прибыла на Украину

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину, запланированы встречи с руководством страны для обсуждения программы финансирования. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

Делегация МВФ прибыла на Украину
© РИА Новости

"Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования, которую реализует Украина при поддержке МВФ", - цитирует издание представителя кредитной организации.

В случае успешных переговоров Украина рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около $900 млн до конца года.

В конце июня Совет исполнительных директоров МВФ принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн. МВФ ранее утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.

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