Толстой рассказал, как санкции повлияли на российскую экономику
Против России введено рекордное количество санкций, но при этом уровень российской экономики растет. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил на Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» 1 октября.
В то же время Соединенные Штаты уступили по уровню развитию экономики Китаю, обратил внимание политик.
«Против России вынесено рекордное количество санкций — 17 тысяч, и они думали, что мы испугаемся, — сказал Толстой. Какой результат этих санкций? Россия была на шестом месяце в мире по размеру экономики, а сейчас на пятом месте в мире».
Как писала «Парламентская газета», ранее Всемирный банк и Международный валютный фонд обновили свои оценки валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) стран мира к концу 2022 года.
ППС показывает, насколько доступны определенные товары и услуги в разных странах. Согласно оценкам, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и стала первой экономикой Европы, обогнав Германию. В свою очередь, самой крупной в мире экономикой является Китай.