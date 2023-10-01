Экс-советник Меркель признал, что она сделала Германию зависимой от России

Политика бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала Германию чрезвычайно зависимой от российского газа, признал экс-помощник немецкого лидера экономист Ларс-Хендрик Роллер в разговоре с Financial Times.

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Как теперь считает экономист, Берлину следовало бы сделать гораздо больше для диверсификации поставок энергоносителей.

«Если бы мы знали тогда то, что знаем сейчас, мы, конечно, действовали бы по-другому», — сказал он.

Вместе с этим Роллер признал, что обильный и недорогой экспорт энергоносителей из России дал мощный импульс немецкой экономике и помог обеспечить рост в течение десяти лет подряд.

В октябре прошлого года Ангела Меркель выступила в защиту принятого ей решения закупать у России большие объёмы природного газа.

Как считает помощник нынешнего канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис, отказ от газа из России стал для Германии огромным стрессом.