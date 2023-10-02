Аналитики РАНХиГС оценили влияние пенсионной реформы на рынок труда

Повышение возраста выхода на пенсию добавило российскому рынку труда 1,7 миллиона человек. Так влияние пенсионной реформы оценили аналитики РАНХиГС, их данные приводит «Коммерсантъ».

Повышение пенсионного возраста позволило закрыть часть кадрового дефицита с помощью пожилых сотрудников. При этом большая часть не вышедших на пенсию россиян смогли трудоустроиться: уровень безработицы среди россиян старшего возраста в 2022 году был ниже, чем в 2018 году.

По словам эксперта Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, без пенсионной реформы рынок труда мог бы столкнуться с еще более заметным дефицитом рабочей силы. В 2018-2023 годах численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 миллиона человек и достигла 34,2 миллиона человек, минимального показателя за последние 10 лет. Также до уровня 2014 года (47,9 процента) снизился показатель коэффициента демографической нагрузки — отношение численности трудоспособного и нетрудоспособного населения.

Также повышение пенсионного возраста привело к росту уровня участия в рабочей силе россиян старших возрастов на 12,8 процентных пункта для женщин и на 10,6 — для мужчин. Экономическая активность мужчин в возрасте 60-61-года выросла на 17–19 процентных пунктов, а женщин в возрасте 55-56-лет — на 17-18 процентных пунктов. Это привело к увеличению числа рабочей силы на 2,3 процента (1,7 миллиона человек) и снизило уровень безработицы с 3-5 до 1,9-3 процентов. При этом в Высшей школе экономики усомнились в эффективности реформы, так как большинство пожилых людей продолжали работать после выхода на пенсию и до повышения пенсионного возраста.