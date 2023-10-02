Европа сократила импорт СПГ до минимума почти за два года

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в сентябре упали до минимума с декабря 2021 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Импорт СПГ Европой в сентябре существенно замедлился, упав на 6% к августу и на 9,5% по отношению к прошлому году, - до 8,96 млрд куб. м. Это минимальный показатель с декабря 2021 года, но он все равно стал вторым для сентября за всю историю.

Предыдущий максимум был установлен в сентябре 2022 года.

Всего за девять месяцев 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 96,81 млрд куб. м - на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 сентября. На втором месте с долей в 29% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12% - поставки из Северной Африки.